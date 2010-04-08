Суд затвердив санкції АМК відносно оператора кабельного ТБ

Вищий господарський суд України підтвердив правомірність накладення Херсонським обласним відділенням Антимонопольного комітету України штрафу 15 тис. грн. на ПТРК «Вітал».

Як повідомила УНІАН прес-служба відомства, 23 березня цього року Вищий господарський суд України відмовив в задоволенні касаційної скарги ПТРК «Вітал», правонаступником якого з квітня 2009 року є ТОВ «Херсонські телекомунікаційні системи», і залишив без змін ухвалу Запорізького апеляційного господарського суду.

1 липня 2009 року Господарський суд Херсонської області задовольнив позов ООО «Херсонські телекомунікаційні системи» щодо визнання недійсним рішення адміністративної колегії Херсонського відділення АМК. Проте Запорізький апеляційний господарський суд відмінив рішення суду першої інстанції 4 грудня 2009 року.

Як повідомлялося раніше, в березні 2009 року Херсонське обласне відділення АМК оштрафувало ПТРК «Вітал» за монопольне зловживання у вигляді укладення зі споживачами договорів, умови яких суперечили законодавству про телекомунікації. Також оператор безпідставно змінював телеканали в пакеті програм без узгодження з абонентами і припиняв надання послуг без письмового попередження споживачів.