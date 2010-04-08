Аеропорт «Бориспіль» не виплачуватиме штраф АМК

Аеропорт «Бориспіль» не має наміру виплачувати штраф, накладений Антимонопольним комітетом, за зловживання монопольним становищем на ринку авіапалива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції гендиректор аеропорту Борис ШАХСУВАРОВ.

«Мені абсолютно не зрозуміла позиція попереднього керівництва АМК, яке не зважаючи на те, що аеропорт починаючи з вересня-жовтня 2008 р. створив умови рівні для конкуренції для всіх нафтотрейдерів, ухвалив рішення про те, що ми користуємося монопольним становищем», - сказав він.

За словами Б.ШАХСУВАРОВА, якщо до цього в аеропорту були тільки два продавці авіапалива – «Кребо» і «ЛУК Авіа Ойл», то на сьогодні вже шість компаній мають договори з аеропортом, з них чотири – оперують, тобто, продають паливо: СП «Кребо», «Укртатнафта», ТОВ «ЛУК Авіа Ойл», «ТНК-авіа».

«Мало того, ми створили абсолютно однакові умови для всіх, але, не дивлячись на це, АМК ухвалив рішення і до останнього тримався. Спочатку нам обіцяли, що переглянуть рішення, ми надали необхідну аргументацію, проте не дивлячись на це, ухвалюється рішення залишити в силі первинне рішення. Ми подавали до судів, поки що суди ми програли. На сьогодні прагнутимемо шукати якісь інші методи позбавитися необхідності сплати штрафу», - заявив Б.ШАХСУВАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня ц.р. Вищий господарський суд України відмовив в задоволенні касаційних скарг ЗАТ СП «Кребо», ПАО «Укртатнафта», ТОВ «ЛУК Авіа Ойл» і ДП «МА «Бориспіль» і підтвердив зобов`язання до цих підприємств сплатити 265 млн. грн. штрафу за монопольні зловживання на ринках авіаційного палива і заправки літаків. Нагадаємо, суд першої інстанції повністю задовольнив позовні вимоги АМК щодо примусового стягнення штрафів із ЗАТ СП «Кребо» (125 млн. грн.), ПАО «Укртатнафта» (110 млн. грн.), ТОВ «ЛУК Авіа Ойл» (20 млн. грн.) і ДП «МА «Бориспіль» (10 млн. грн.) і накладення зобов`язань привести ціни на послуги до економічно обгрунтованої величини. Підставою для цього позову стало невиконання відповідачами рішення АМК в добровільному порядку. АМК оштрафував ці компанії ще 28 квітня 2009 року.