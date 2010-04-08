Кількість ДТП на Львівській залізниці подвоїлася

Впродовж першого кварталу 2010 року на Львівській залізниці відбулося на 4 ДТП більше, ніж за аналогічний період 2009 року, - 8 дорожньо-транспортних подій.

Як повідомила УНІАН прес-служба ЛЗ, залізничники особливо стурбовані тим, що росте число порушень саме на залізничних переїздах (сім випадків проти трьох минулого року). У жодному з випадків провини залізничників в ДТП не було.

В той же час, порівняно з 1-м кварталом 2009 р., в 1-му кварталі 2010 р. не відбулося жодного ДТП із смертельними результатом (у 2009 р. таких випадків було 5), а кількість травмованих осіб зменшилася на 20 (23 особи в 2009 році і троє – в 2010 році). Як відзначають на ЛЗ, в рамках Програми забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах в 2009 році залізничники на десяти переїздах з інтенсивним рухом ввели в експлуатацію технічні засоби, які роблять неможливим виїзд автотранспорту на переїзд при заборонних показниках світлофорів. Також впродовж минулого року проведено капітальний ремонт 15 переїздів, відновили 206 сигнальних знаків, поліпшили видимість на трьох переїздах і виклали настил із збірного залізобетону на 31 переїзді (при плані 10 переїздів). У 2010 році всі ці роботи продовжуються.

Довідка УНІАН. На Львівській залізниці функціонують 1 783 переїзди, з них 355 – з черговим і 1 428 – без чергового.