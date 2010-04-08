Морські порти збільшили перевалку вантажів на 3,3%

Морські торгові порти в першому кварталі поточного року збільшили перевалку вантажів на 3,3% - до 26 млн. 658,1 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві транспорту і зв`язку України.

Зокрема, Іллічовський порт збільшив перевалку вантажів на 1,8% - до 4,38 млн. т, Маріупольський, – на 36,1% - до 2,7 млн. т, Південний, – на 0,9% - до 4,7 млн. т, Ізмаїльский, – на 48,7% - до 1,53 млн. т, Керченський, – на 66,5% - до 1,23 млн. т, «Октябрьськ» - на 38,1% - до 815,1 тис. т, Білгород-Дністровський порт – 73,4%, до 220,4 тис. т, Севастопольський порт – на 1,8% - до 67,3 тис. т., Феодосія, – на 0,6% - до 819,6 тис. т.

В той же час, Одеський порт понизив вантажоперевалку на 6,2% - до 6,9 млн. т, Миколаївський, – на 17,9% - до 1,59 млн. т, Херсонський, – на 22,4% - до 614,3 тис. т, Ренійський – на 16,5% – 387,3 тис. т, Евпаторійський – на 19,7% - 338,9 тис. т, Бердянський, – на 29,5% - до 239 тис. т, Ськадовський – на 11,3% - 79,2 тис. т., Ялтинський, – на 36,1%, до 21,6 тис. т.

Довідка УНІАН. Морські торгові порти України за підсумками 2009 року переробили 109 млн. 716 тис. тонн вантажів, що на 17% менше, ніж в 2008 році. Морські торгові порти України в січні 2010 року збільшили перевалку вантажів на 5,2% в порівнянні з січнем 2008 року – з 8 млн. 10,3 тис. тонн до 8 млн. 425,5 тис. тонн.