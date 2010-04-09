Мінтрансзв’язку проведе тиждень охорони праці

11:28, 09 квітня 2010
Транспорт/Звя'зок
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З 22 до 28 квітня

Міністерство транспорту і зв'язку України з 22 до 28 квітня поточного року проведе тиждень охорони праці на підприємствах, установах і організаціях галузі, приурочений до Всесвітнього дня охорони праці, який відзначають щорічно 28 квітня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

"Кожна людина, яка працює на транспорті, підпадає під ризики виробничого травматизму, тому нашим завданням сьогодні є робота з недопущення нещасних випадків" - наголосив міністр транспорту і зв'язку України Костянтин ЄФИМЕНКО.

Нині вже створені організаційні комітети з підготовки і проведення заходів з нагоди Дня охорони праці, до складу яких увійшли представники підприємств і установ галузі транспорту і зв'язку, а також профспілок і працедавців.

Протягом квітня проведуть комплексні обстеження і цільові перевірки стану промислової безпеки і охорони праці на підприємствах. За їх результатами фахівці розроблять і впровадять низку додаткових заходів, спрямованих на зменшення виробничих ризиків.

З метою популяризації цієї теми проведуть тематичні виставки-презентації з охорони праці і промислової безпеки, ярмарку-продаж і виставки спецодягу, спецвзуття інших засобів індивідуального захисту, наочних посібників і таке різне.

На підприємствах галузі проходитимуть огляди-конкурси з охорони праці серед підприємств, конкурси на краще робоче місце, виробничу ділянку (бригаду), кращого працівника. За підсумками змагань будуть визначені переможці, які отримають винагороди.

У рамках проведення тижня охорони праці співробітники також пом’януть пам'ять загиблих на виробництві, допоможуть облаштувати могили, відвідають сім'ї загиблих та інвалідів праці.

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