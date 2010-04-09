Кабмін збільшив вартість будівництва ЗПС в аеропорту «Донецк»

Кабінет міністрів України затвердив загальну кошторисну вартість будівництва злітно-посадкової смуги (ЗПС) аеропорту "Донецьк" на рівні 1 млрд. 823 млн. 907,936 тис. грн., що майже в 1,9 раза більше, ніж було затверджено у 2008 р.. Кабміном (972 млн. 747,7 тис. грн.).

Текст відкоригованого комплексного проекту будівництва і титулу будови ЗПС КП "Міжнародний аеропорт "Донецьк", затвердженого розпорядженням від 7 квітня 2010 року №821-р, розміщений на сайті уряду.

Вартість будівельно-монтажних робіт затверджена на рівні 1 млрд. 337 млн. 591,578 тис. грн., устаткування - 114 млн. 671,123 тис. грн., інші витрати - 371 млн. 645,235 тис. грн.

Згідно з документом, із загальної суми на 1 січня 2010 р. було виконано робіт на 895 млн. 223,66 тис. гривень (будівельно-монтажних робіт на 612 млн. 900,121 тис. грн.).

Підрядчика на виконання робіт вартістю 847 млн. 030,657 тис. грн. визначать за результатами тендеру (будівельно-монтажні роботи).

При цьому відкоригованим титулом будови площа ЗПС збільшена з 240 тис. кв. м до 260,8 тис. кв. м, площа магістральної стернової доріжки - з 92 тис. кв. м до 110,1 тис. кв. м. Протяжність злітно-посадкової смуги - 4 тис. м, площа забудови - 76,5 га.

Завершення термінів будівництва перенесли з 2009 на 2011 р. Нагадаємо, будівництво почалося у 2007 р.

Також розпорядженням КМУ від 7 квітня 2010 року визнано, що втратили дію розпорядження Кабінету міністрів України від 23 липня 2008 р. №998 "Про затвердження відкоригованого комплексного проекту будівництва і титулу будови злітно-посадкової смуги комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Донецьк" і від 17 вересня 2008 р. №1243 "Про внесення зміни до титулу будови (об'єкта), будівництво якого почалося у 2007 році".

Для ведення будівництва використовуватимуть кошти Державного бюджету за умови співфінансування об'єкта за рахунок засобів обласного бюджету.

Нагадаємо, генпідрядник будівництва - ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" (м. Донецьк), постачальник устаткування - компанія "N.V. ADB S.A". (Королівство Бельгія).