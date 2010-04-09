«Богдан» збільшив експорт автобусів у 2 рази

Корпорація «Богдан», один з найбільших суб`єктів автомобільного ринку України, в січні-березні поточного року експортувала 137 автобусів, що в 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Корпорації «Богдан».

У повідомленні наголошується, що в загальній структурі продажу автобусів за січень-березень частка експорту перевищує 90%.

Компанія відзначає, що автобуси експортувалися на традиційні ринки збуту. На першому місці Росія – 59 од., на другому – Білорусь – 44 од., замикає трійку Вірменія, на ринок якої було експортовано 28 автобусів.

Нагадаємо, в першому кварталі поточного року корпорація «Богдан» почала експорт туристичного автобуса малого класу Богдан А401.

На сьогоднішній день корпорація має найширший модельний ряд автобусів серед вітчизняних автобусовиробників. Продукція корпорації представлена у всіх класах: від особливо малого до особливо великого. «Богдан» має виробничі потужності, які дозволяють виробляти до 9 000 автобусів і тролейбусів у рік.

Цьогоріч корпорація «Богдан» прогнозує подальше падіння внутрішнього ринку автобусів. Згідно з прогнозом, він складе 1,3 тис. штук, що на 34% менше показника 2009 року. Втім, корпорація «Богдан» планує збільшити виробництво автобусів в 2,2 раза за рахунок збільшення частки експортованої продукції.

У 2008 році корпорація «Богдан» завершила ряд інвестиційних проектів в машинобудівній галузі України. Зокрема, було введено в експлуатацію сучасне автобусне і тролейбусне виробництво в Луцьку. Інвестиції в цей проект вже перевищили 100 млн. доларів. На черзі введення в експлуатацію другої черги виробництва в Луцьку.

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів.

На сьогоднішній день корпорація «Богдан» має виробничі потужності, які дозволяють їй виготовляти до 9000 автобусів і тролейбусів у рік у всіх класах: від особливо малого, до надвеликого.