Звільнено 1-го заступника міністра транспорту Шевченка

Кабінет міністрів України розпорядженням від 7 квітня ц.р. №797-р звільнив Василя ШЕВЧЕНКА з посади першого заступника міністра транспорту і зв`язку України. Текст документа розміщений на сайті КМУ.

В.Шевченко звільнений згідно його заяви.

Нагадаємо, в березні 2010 р. Кабмін призначив першим заступником міністра транспорту і зв`язку Володимира КОРНІЄНКО. Таким чином, у міністра транспорту і зв`язку стало два перших заступника. В.ШЕВЧЕНКО був призначений першим заступником міністра в січні 2008 р. Після звільнення з посади міністра транспорту і зв`язку в червні 2009 р. Йосипа ВІНСЬКОГО і до призначення на посаду міністра в березні 2010 р. Костянтина ЄФИМЕНКО В.ШЕВЧЕНКО виконував обов`язки міністра.