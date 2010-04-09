Сибір має потребу в українсько-російському літакові Ан-148

Українсько-російський літак Ан-148 затребуваний для експлуатації в Сибіру.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на засіданні міжрегіональної партійної конференції партії «Єдина Росія» в Новосибірську.

«Розвиватиметься й регіональна авіація. Тут вона вкрай затребувана - для Сибіру це принципово важливо», - сказав В.ПУТІН.

«З`явилися нові вітчизняні літаки, я вже говорив про це, багато хто, напевно, бачив. Дуже хороша вийшла машина Ан-148. Двигуни високо стоять, сідає на грунтові смуги, злітає. Тобто вийшла хороша машина, економічна. Можна цілком використовувати в цьому регіоні», - додав він.

Довідка УНІАН. Ан-148 - регіональний близькомагістральний літак, розрахований на комфортне перевезення 68 пасажирів. Дальність польоту становить 3,5 тис. кілометрів, крейсерська швидкість - 800-870 км/год. Особливістю цього типу повітряних суден є високе розташування двигунів, що дозволяє літаку здійснювати зльоти й посадки навіть на аеродромах із низькою якістю покриття. Сучасне бортове обладнання робить можливою посадку машини в складних метеорологічних і нічних умовах. Літак спроектовано київським АНТК ім. Антонова, в програмі виробництва задіяні завод "Авіант" в Україні та "Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство" в Росії.