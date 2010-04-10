Мінтранс доручив опрацювати збільшення пропускних можливостей

Міністр транспорту і зв’язку Костянтин ЄФИМЕНКО доручив керівництву державної судноплавної компанії «Керченська поромна переправа» спільно з митною службою опрацювати питання щодо збільшення пропускних можливостей переправи, а також прискорити вирішення питання стосовно будівництва вокзалу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінтрансу, про це йшлося 9 квітня під час робочої поїздки К.ЄФИМЕНКА до м. Керч.

Міністр зазначив, що одна з проблем, яку необхідно вирішити найближчим часом, - низька пропускна спроможність автомобільно-пасажирської поромної переправи.

«Надання транспортних послуг пасажирам та автомобілістам має бути якісним і комфортним, а не супроводжуватися багатогодинними очікуваннями в чергах», - сказав він.

Крім того, міністр обговорив із начальником порту Олександром КОТОВСЬКИМ проблемні питання, плани на 2010 рік та довгострокові перспективи розвитку Керченського порту.

Як повідомляє прес-служба міністерства, останнім часом Керченський порт значно збільшив обсяги вантажопереробки – тож є необхідність у розвитку його виробничих потужностей. Зважаючи на те, що територія Керченського порту обмежена морем та містом, підприємство не має змоги розширюватися за рахунок збільшення виробничих майданчиків.

Тому міністр доручив керівництву порту в стислі терміни надати пропозиції щодо розвитку порту за рахунок підвищення продуктивності праці, збільшення швидкості переробки вантажів, модернізації кранового господарства та терміналів.

К.ЄФИМЕНКО акцентував на тому, яка кількість вантажів переробляється безпосередньо портом, і який вантажопотік йде через приватні компанії.

«Державний порт має працювати на державу. Ми повинні детально вивчити, де знаходиться невикористаний потенціал і за рахунок чого можна досягти найбільшої ефективності», - сказав К.ЄФИМЕНКО.

Особливу увагу міністр зосередив на необхідності залучення інвестицій та створення для цього сприятливих умов, що дасть державним підприємствам значний поштовх для розвитку.