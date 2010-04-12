Високошвидкісний поїзд "Сапсан" пошкодили уже вдев'яте

Спеціальна комісія РЗ розслідує причини події 11 квітня - інциденту з швидкісним поїздом "Сапсан", у результаті якого потяг отримав ушкодження і відключилося електропостачання на ділянці Октябрьської залізниці в районі станції Леонтьєво, повідомляє РІА «Новини» з посиланням на РЗ.

У неділю, 11 квітня, о 21.32 по станції Леонтьєво ОЗ через наявність на контактному дроті стороннього предмета стався обрив контактного дроту другої колії. У результаті зіткнення із стороннім предметом у потягу N166 "Сапсан" сполученням Москва - Санкт-Петербург стався злам струмоприймача, було пошкоджено лобове скло і відключилося енергопостачання на ділянці.

У результаті інциденту декілька потягів рухалися з невеликою затримкою, проте залізничники оперативно усунули усі несправності і нині пасажирські потяги на ділянці між Москвою і Санкт-Петербургом курсують згідно з розкладом.

Як заявляло раніше джерело в правоохоронних органах Північно-західного федерального округу РФ, організатори руху швидкісного потягу "Сапсан" не повною мірою врахували інтереси людей, що живуть уздовж дороги, що провокує акти вандалізму щодо потягів, які рухаються тією ділянкою.

"З моменту запуску високошвидкісного потягу "Сапсан" (17 грудня 2009 року - ред.) правоохоронними органами вже зафіксовано дев`ять нападів на цей експрес. Зокрема, невідомі закидали потяг камінням та іншими предметами", - говорив співрозмовник РІА «Новини», наголошуючи, що особливе невдоволення у громадян викликає відміна деяких електричок між населеними пунктами, де люди проживають і працюють. ЗМІ не раз повідомляли про закидання "Сапсана" камінням. 25 січня 2010 року невідомі хулігани закидали цей швидкісний потяг в Тверскій області.

Раніше, 12 січня, на перегоні Вишній Волочек - Леонтьєво чоловік закидав потяг льодом і розбив скло в шостому вагоні. Пізніше міліціонери затримали підозрюваного, який, за його словами, вирішив "помститися" потягу за те, що його відкинуло від колії повітряною хвилею. У свою чергу, представники РЗ вважають, що в ході робіт з організації руху були дотримані усі вимоги нормативних документів.