«АероСвіт» відновить регулярні рейси до Молдови

20 квітня, після тривалої перерви, буде відновлено повітряне сполучення між Україною і Республікою Молдова. Компанія "Аеросвіт - Українські авіалінії" отримала від авіаційно-транспортної влади Молдови дозвіл на виконання польотів по маршруту Київ-Кишинів-Київ. Про це УНІАН повідомила прес-служба авіакомпанії.

Перший рейс українського перевізника між Києвом і Кишиневом відбудеться 20 квітня 2010 року. Розкладом "Аеросвіту" передбачено виконання 4-х польотів на тиждень - у понеділок, вівторок, п'ятницю і неділю.

При цьому "Аеросвіт" забезпечить можливість доставки в Молдову пасажирів не лише з Києва, але і з найбільших регіональних центрів України, зокрема, Дніпропетровська, Донецька, Запоріжжя, Івано-Франківська, Луганська, Львова, Сімферополя, Харкова, Ужгорода, а також з ряду пунктів міжнародної маршрутної мережі компанії.

Нагадаємо, регулярне авіасполучення між Україною і Молдовою було перерване у кінці березня 2006 року. До цього, з червня 2004 р. повітряна лінія Київ-Кишинів спільно обслуговувалася призначеними перевізниками сторін - українською компанією "Аеросвіт" і молдавською "Тандем-Аеро" (Tandem - Aero). З 28 березня 2006 р. молдавська авіакомпанія, що виступала фактичним перевізником на маршруті, з комерційних причин припинила регулярні польоти в Київ.

Довідка УНІАН. "Аеросвіт - Українські авіалінії", одна з найбільших українських авіакомпаній, в літній період обслуговує понад 50 регулярних міжнародних повітряних ліній, зокрема і 5 трансконтинентальних напрямів в Пекін, Нью-Йорк, Торонто, Делі і Бангкок. Перевізник також забезпечує доставку пасажирів в найбільші регіональні адміністративні центри України.

Власний флот компанії - це 9 середньомагістральних літаків Boeing 737 і 3 далекомагістральних Boeing 767. Окрім цього "Аеросвіт" спільно з іншими українськими перевізниками - партнерами використовує на маршрутах літаки Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 і Ан- 148.