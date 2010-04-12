У Харкові пройде міжнародний аерофорум

У Харкові 7-9 червня 2010 року пройде міжнародний форум Aeroforum.ua.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі оргкомітету форуму ТОВ "Інвестиції в Харків".

Згідно з повідомленням, одночасно з форумом на майданчику нового терміналу "Міжнародний аеропорт "Харків" уперше в СНД відбудеться захід Routes CIS, головним завданням якого є розвиток нових світових авіамаршрутів. Запрошення взяти участь в заході спрямовані лідерам:

галузевого ринку Європи, США, СНД, Близького Сходу, топ-менеджменту, аеропортів, авіакомпаній, компаній-постачальників і підрядчиків, авіаційної галузі, фінансово-інвестиційних інститутів, міжнародних і регіональних професійних асоціацій, національних туристичних організацій, дипломатичних і торговельних представництв, акредитованим в Україні.