Мінтранс посилено контролюватиме безпеку польотів

У зв'язку з катастрофою літака Ту- 154 з президентом Республіки Польща на борту, яка сталася 10 квітня 2010 року, міністр транспорту і зв'язку України Костянтин ЄФИМЕНКО доручив Державній авіаційній адміністрації України послати телеграму усім керівникам авіакомпаній, аеропортів і суб'єктів авіаційної діяльності, генеральному директорові "Украероруху", генеральному директорові Державного авіаційного підприємства "Україна" з вказівкою посилити заходи з забезпечення безпеки польотів повітряних суден.

Зокрема, йдеться про необхідність вжити додаткових заходів контролю в частині, що стосується ухвалення рішення про виліт і посадку повітряних суден цивільної авіації України.

Також будуть здійснені додаткові позачергові перевірки технічного стану повітряних суден Конструкторського бюро Туполева і усього парку повітряних суден української реєстрації.

Крім того, суб'єктам авіаційної діяльності доручено посилити контроль за радіотехнічними засобами аеронавігації і метеоспостереження на аеродромах, а також за взаємодією органів обслуговування повітряного руху з метеослужбами.

Також додаткові заходи контролю будуть застосовані до організації виконання і забезпечення повітряних перевезень вищих посадовців (літерні рейси).

Контроль за виконанням вказаних приписів покладено на Державіаадміністрацію України.