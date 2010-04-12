Кількість ДТП на залізницях України зросла

У першому кварталі поточного року кількість дорожньо-транспортних подій на переїздах і коліях залізниць України виросла на 13 випадків порівняно з аналогічним періодом 2009 року, а число потерпілих - зменшилося: загиблих - на 13 осіб, травмованих, - на 4.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, упродовж січня-березня 2010 року на переїздах і коліях залізниць України сталося 31 ДТП: 29 - на переїздах і два - на коліях поза переїздами. Під час ДТП двоє людей загинуло і 16 були травмовані. Найбільше ДТП (8 випадків) сталося на Південно-Західній залізниці.

За даними відомства, згідно із статистикою, ДТП відбуваються через те, що громадяни ігнорують заборонні сигнали світлофорів, порушують правила поведінки на об'єктах залізничної інфраструктури. До прикладу, упродовж першого кварталу поточного року найбільше дорожньо-транспортні події (23 випадки) сталися на переїздах без чергового, обладнаних сигналізацією. Усе - з вини водіїв автотранспорту. У цих ДТП загинули дві особи і травмовані 13.