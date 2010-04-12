ПЗЗ має намір призупинити перевезення працівників ЧАЕС

З 16 квітня 2010 року Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) буде вимушена припинити рух електропоїздів, які забезпечують перевезення працівників електростанції від р. Славутич до Чорнобильської атомної електростанції.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.

Згідно з повідомленням, це рішення буде прийнято у разі несплати до 15 квітня боргу, який має Чорнобильська атомна електростанція за перевезення її працівників.

За даними ПЗЗ, за листопад і грудень 2009 року та перший квартал 2010 року ЧАЕС заборговувала залізниці майже 2,8 млн. грн.

Як зазначають у повідомленні, перевезення працівників ЧАЕС зі Славутича до місця їх роботи і назад забезпечує п'ять пар електропоїздів. Південно-Західна залізниця вимушена вдатися до відміни електропоїздів, оскільки через брак коштів не зможе забезпечувати належну безпеку руху і постійне технічне обслуговування цих потягів, а також купувати електроенергію, виплачувати заробітну плату залізничникам, що працюють на ділянці Славутич - Семиходи.