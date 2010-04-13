ПЗЗ призначила 9 додаткових потягів

Південно-Західна залізниця на травневі свята призначила 9 додаткових потягів на 17 рейсів. Про це УНІАН повідомила прес-служба ПЗЗ.

Зокрема, на передсвяткове 30 квітня на популярні напрямки вже призначені потяги № 207/208 Київ - Ужгород, № 96/95 Київ - Москва, № 252/251 Київ - Москва, №58/57 Київ - Сімферополь, № 558/557 Київ - Сімферополь, № 252/251 Київ - Москва, №182/181 Київ - Сімферополь, № 537/538 Київ - Ужгород, № 289/290 Київ - Сімферополь.

Південно-Західна залізниця закликає пасажирів вже зараз потурбуватися про квитки, щоб заздалегідь проаналізувати очікуваний пасажиропотік у святкові дні і відповідно відреагувати на попит споживачів, спланувавши і організувавши причіпні вагони, а також, у разі необхідності, призначити ще додаткові потяги.