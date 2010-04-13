Працівники вокзалу Харків-Пасажирський вивчатимуть англійську

З метою підвищення рівня обслуговування пасажирів працівники вокзалу Харків-Пасажирський пройдуть курси англійської мови. Про це повідомляє прес-служба Південної залізниці.

Згідно з повідомленням, раніше з іноземними пасажирами англійською мовою могли спілкуватися касири міжнародної каси, проте, з урахуванням наближення Євро- 2012 і збільшення кількості пасажирів-іноземців, розробили розширену програму вивчення англійської.

Як повідомляють на ПЗ, незабаром усі касири, працівники медпункту, обслуговуючий персонал розмовлятимуть з іноземними пасажирами англійською мовою. Працівники вокзалу розділені на групи по 20 осіб для піврічного курсу навчання, до якого входить вивчення стійких словосполучень і висловів, граматичних конструкцій, поповнення словникового запасу. Спеціально розроблена програма включає також відеоуроки для набуття правильної вимови. Після закінчення курсу кожен працівник складає іспит, який підтвердить його необхідний мінімум знань, володіючи яким він зможе спілкуватися з іноземними пасажирами.