На ЛЗ зафіксували 61 крадіжку

Упродовж січня-березня 2010 р. на Львівській залізниці зафіксовано 61 випадок крадіжок, ушкоджень верхньої будови колії та іншого обладнання і технічних засобів залізниці, проти 35 випадків за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба ЛЗ.

Згідно з повідомленням, найбільша кількість випадків втручання сторонніх осіб в роботу залізничного транспорту зафіксована на Ужгородській, Львівській і Рівненській дирекціях залізничних перевезень.

У більшості випадків йдеться про крадіжки обладнання та майна залізниці, що загрожує безпеці руху потягів. Як зазначають на ЛЗ, найчастіше розкрадання верхньої будови колії (рейок) і обладнання залізниці зловмисники здійснюють заради збагачення. Водночас, така крадіжка може призвести до катастрофи.

Окрім правоохоронних органів, залізничники в боротьбі із зловмисниками сподіваються на допомогу місцевих органів влади, оскільки більшість крадіжок і ушкоджень технічних засобів залізниці здійснили поблизу сіл непрацюючі громадяни.

ЛЗ звертається до них з проханням долучитися до акцій з протидії крадіжкам обладнання залізничного призначення. Зокрема, залізниця щорічно проводить профілактичну роботу з протидії злочинності на транспорті в навчальних закладах і на підприємствах на території усієї Західної України, лекції читають у школах, технікумах, на заводах.