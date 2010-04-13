Майже 55 тис. нових авто видали в РФ

За місяць дії програми з утилізації старих автомобілів в РФ було видано майже 55 тисяч сертифікатів і продано 15,7 тисяч автомобілів, повідомив у вівторок на прес-конференції в Москві директор департаменту автомобільної промисловості і сільськогосподарського машинобудування Мінпромторгу РФ Олексій Рахманов, повідомляє РІА «Новини».

Експеримент з утилізації старих легкових автомобілів почався 8 березня. У рамках програми кожен росіянин, здавши в брухт машину старшу за десять років, зможе отримати в автосалонах знижку на 50 тисяч рублів для придбання нової машини. На програму, покликану підтримати вітчизняний автопром, федеральний уряд виділив близько 11 мільярдів рублів. Згідно з прогнозами, за програмою утилізації у 2010 році може бути продано близько 200 тисяч автомобілів.

За словами Рахманова, із загальної кількості проданих у рамках програми з утилізації автомобілів, лідером з продажу були автомобілі "Лада", яких продали 12,55 тисяч. Крім того, за місяць дії програми продали 718 автомобілів марки УАЗ, 588 автомобілів Renault, 479 автомобілів Ford, 323 Chevrolet, 230 Chevrolet Niva, 198 автомобілів ГАЗ, 195 легких автомобілів Fiat, інші продажі складали десятки автомобілів. Рахманов також повідомив, що у рамках програми видали 12,8 тисяч пільгових автокредитів тільки на автомобілі виробництва "Автовазу".

"На сьогодні в програмі беруть участь 136 міст з 70 суб'єктів РФ, у 55 регіонах РФ діє 116 компаній з утилізації автомобілів, у рамках програми заявлено 1891 торговельну організацію (дилери), фактично у програмі беру участь 886 дилерів", - сказав Рахманов.

При цьому він наголосив, що Мінпромторг готовий дискваліфікувати недобросовісних дилерів, які торгують "чергами". "У нас є установка зробити максимально зручною процедуру оформлення за програмою утилізації", - сказав Рахманов. Він також додав, що Мінпромторг вважає за можливе реалізувати в РФ окрему програму з оновлення комерційних автомобілів, міністерство також підтримує ідею реалізації в країні програми з утилізації вантажних автомобілів, проте, це питання необхідно пропрацювати з Мінтрансом РФ.