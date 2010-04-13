«Богдан» скоротив виробництво легкових автомобілів на 57%

Корпорація "Богдан" у січні-березні виробила 2600 легкових автомобілів, що на 57,1% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі корпорації "Богдан".

У повідомленні зазначають, що в березні 2010 року корпорація "Богдан" збільшила виробництво легкових автомобілів на 17,85% порівняно з лютим поточного року - до 1 301 штуки.

Компанія наголошує, що зростання виробництва легкових автомобілів в березні поточного року порівняно з лютим у першу чергу зумовлене початком експорту цієї автотехніки, тоді як в Україні триває тенденція до скорочення внутрішнього ринку.

Порівняно з березнем 2009 року виробництво легкових авто скоротилося на 35,94% (у березні 2009 р. вироблено 2 031 авто).

Аналізуючи виробничі показники першого кварталу поточного року, компанія зазначає, що деяке відставання виробництва порівняно з першим кварталом минулого року, передусім, пов'язано з тим, що в січні-березні 2009 року до виробничої програми увійшли автомобілі, які довиробляли з машинокомплектів, завезених ще у 2008 році.

У першому кварталі 2009 року, вже на тлі спаду автомобільного ринку, що почався наприкінці 2008 року, корпорація виробила досить велику кількість автомобілів, тим самим наситивши товаропровідну мережу і прибравши запаси машинокомплектів перед зупинкою заводу в квітні.

Як повідомляли, корпорація планує у 2010 році збільшити випуск легкових автомобілів майже на 57% порівняно з 2009 роком - до 22,6 тис. одиниць, насамперед за рахунок реалізації експортної стратегії. При цьому, згідно з прогнозом корпорації, ринок легкових авто в Україні скоротиться майже на чверть порівняно з 2009 роком - до 120 тис. од.

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестиційних проектів спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва автотранспортних засобів різних типів. До її складу входять 20 компаній, серед яких: Автомобільний завод "Богдан" (ЛуАЗ), "Черкаський автобус", "Хюндай Моторс Україна", "Кіа Моторс Україна" та ін.

У вересні 2008 року корпорація "Богдан" ввела в експлуатацію автомобільний завод з виробництва вантажівок в м.Черкаси проектною потужністю 15 тис. автомобілів на рік. Інвестиції в організацію виробництва вантажівок склали майже 100 млн. грн.

У червні 2008 року корпорація ввела в експлуатацію завод в Черкасах з випуску легкових автомобілів потужністю 120-150 тис. автомобілів на рік, інвестувавши у цей проект понад 330 млн. дол.