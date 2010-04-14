В Україні зросло виробництво автомобілів

За попередніми даними, у березні 2010 року з конвеєрів вітчизняних автовиробників зійшло 5 тис. 267 од. техніки, забезпечивши приріст у порівнянні з лютим на рівні 69%.

Про це повідомляє агентство ЛІГАБізнесІнформ із посиланням на прес-службу асоціації "Укравтопром".

В асоціації відзначили, що в березні спостерігалася тенденція до збільшення обсягів виробництва. Легкових авто вироблено 4 тіс.493 од., вантажівок - 613 од., автобусів - 161 од.

"Більше за всіх автомобілів вироблено ЗАТ "ЗАЗ" і корпорацією "Богдан", а ось такі підприємства як ТОВ" Автомобільний завод Віпос" і ТОВ "Автомобільний завод Анторус" ще не відновили виробництво", - говориться в повідомленні.

У цілому, за даними "Укравтопрому", в першому кварталі 2010 року в Україні вироблено 10 тис. 710 автотранспортних засобів. Серед них: легкових автомобілів - 9 тис. 411 од., вантажівок - 810 од., автобусів - 489 од.

Таким чином, за підсумками перших трьох місяців 2010 року український автомобільний сектор просів на 58% у порівнянні з першим кварталом 2009 року.

Як повідомлялося, в лютому 2010 року в Україні було виготовлено 3 тис. 119 авторанспортних засобів, що на 34% більше, ніж у січні 2010 року.

За підсумками 2009 року автовиробництво в Україні скоротилося на 84%.

Щоб задіяти потужності, що простоюють, українські підприємства в 2010 році мають намір домогтися реалізації низки стимулюючих заходів з підтримки вітчизняного автовиробництва.