Сергієнка призначено 1-м заступником гендиректора «Укрзалізниці»

Кабінет міністрів України призначив Миколу СЕРГІЄНКА першим заступником генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниці), звільнивши його з посади заступника гендиректора цієї адміністрації.

Відповідне розпорядження (№832-р від 12 квітня ц.р.) опубліковано на сайті Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, М.СЕРГІЄНКА було призначено заступником генерального директора «Укрзалізниці» 6 січня 2010 р. До цього він очолював Донецьку залізницю.