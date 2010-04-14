Сергієнка призначено 1-м заступником гендиректора «Укрзалізниці»
10:27, 14 квітня 2010Транспорт/Звя'зок
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Рішення Кабміну
Кабінет міністрів України призначив Миколу СЕРГІЄНКА першим заступником генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниці), звільнивши його з посади заступника гендиректора цієї адміністрації.
Відповідне розпорядження (№832-р від 12 квітня ц.р.) опубліковано на сайті Кабміну.
Як повідомляв УНІАН, М.СЕРГІЄНКА було призначено заступником генерального директора «Укрзалізниці» 6 січня 2010 р. До цього він очолював Донецьку залізницю.
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