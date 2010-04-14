Гендиректор "Укрзалізниці" представив Момота

Сьогодні генеральний директор "Укрзалізниці" Михайло КОСТЮК представив керівному складу Придніпровської залізниці нового начальника ПЗ Олександра МОМОТА.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами М. КОСТЮКА, кадрові зміни у складі "Укрзалізниці" - "звичайна робота".

Гендиректор "Укрзалізниці" зазначив, що О. МОМОТ, який керував до цього українським центром сервісного обслуговування "Ліски", побудував систему контейнерних перевезень в Україні і зарекомендував себе з кращого боку.

За словами М. КОСТЮКА, зараз перед новим начальником ПЗ стоїть завдання наростити обсяги перевезень і ремонтних робіт на залізниці.

М. КОСТЮК подякував за відповідальну роботу в складний період кризи Петру ЛОЗІ, який до теперішнього часу обіймав посаду начальника ПЗ.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України (розпорядження №833-р від 12 квітня 2010 року) призначив Олександра МОМОТА начальником Придніпровської залізниці (ПЗ). До цього призначення О. МОМОТ обіймав посаду директора УДЦТС "Ліски".

З 2001 до 2005-й рік О. МОМОТ очолював ПЗ.

Своїм розпорядженням №809-р від 7 квітня Кабінет міністрів України звільнив Петра ЛОЗУ з посади начальника Придніпровської залізниці. П. ЛОЗА звільнений згідно п. 3 ч. 1 статті 40 Кодексу законів про працю України (систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного або громадського стягнення).

П. ЛОЗА обіймав посаду начальника ПЗ з 23 січня 2008 року.