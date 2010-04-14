Toyota призупинила продаж Lexus GX460

Японський автовиробник Toyota тимчасово припинив продажі позашляховика Lexus GX 460. Це рішення прийняли у компанії після публікації в журналі Consumer Reports статті під назвою "Не купуй". У публікації сказано, що Lexus GX 460 має проблеми з управлінням, які призводять до перекидання автомобіля на крутих поворотах, передає Associated Press. "Ми поставилися до інформації Consumer Reports дуже серйозно і зараз маємо намір встановити і усунути причину несправностей, про які пише видання", - заявили представники компанії.

З грудня 2009 року продали близько 6 тис. автомобілів цієї моделі.

Consumer Reports - журнал Союзу споживачів (Consumers Union) США. Видання публікує огляди і порівняльні описи споживчих товарів та послуг, що базуються на відгуках користувачів і результатах тестувань, що проводяться в лабораторії журналу.

У цілому за останні декілька місяців для усунення різних дефектів Toyota відкликала по всьому світу 8,5 млн. авто, зокрема 6 млн. автомобілів у США.