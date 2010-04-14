"Укрзалізниця" у 1-му кварталі отримає 60 млн. грн. прибутку

Попередній фінансовий результат роботи "Укрзалізниці" (УЗ) у першому кварталі 2010 року складе "60 - 70 млн. грн. прибутку".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Дніпропетровській області заявив генеральний директор УЗ Михайло КОСТЮК.

За його словами, за січень-березень обсяги внутрішньодержавних залізничних перевезень зросли до аналогічного періоду 2009 року на 7%, стабілізувався рівень падіння транзитних перевезень.

М. КОСТЮК сказав що в результаті цього "Укрзалізниця" в першому кварталі збільшила свої прибутки на 500 млн. грн.

"Водночас, нас не зовсім утішає рівень прибутку, отриманого в першому кварталі, оскільки збільшуються витрати на ремонт вантажних і пасажирських вагонів до літніх перевезень. УЗ не вистачає фінансового ресурсу", - підкреслив М. КОСТЮК.

За його словами, з 9 млрд. грн. капітальних інвестицій, на які "Укрзалізниця" має право на рік, 3,5 млрд. грн. передбачають витратити на паливо.

Гендиректор УЗ підкреслив, що економія тільки 1 млрд. грн., витрачених на придбання палива, дасть можливість модернізувати 5 тис. вагонів.

Як повідомляв УНІАН, прибутки залізниць України від звичайної діяльності за 2009 рік склали 39,4 млрд. грн., що на 1,2% більше від показника 2008 року.

Чистий прибуток "Укрзалізниці" за минулий рік склав 363,4 млн. грн.