Чистий прибуток морпорту "Южний" склав 119,3 млн. грн

Державне підприємство "Морський торговельний порт "Южний" (Одеська обл.) у січні-березні 2010 року отримало чистий прибуток у розмірі 119,395 млн. грн., що на 27% (чи на 44,9 млн. грн.) менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики в Одеській області, виручка підприємства від реалізації за перший квартал поточного року склала 555,89 млн. грн., що на 1,4% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Довідка УНІАН. МТП "Южний" заснований у 1978 році і розташований на березі Аджалицького лиману. Це найглибоководніший порт України (глибина підхідного каналу - 15,5 м, глибини біля причалів - 14-15,5 м). Загальна протяжність причалів - близько 2,6 км.

На початку квітня 2010 року Міністерство транспорту і зв'язку звільнило начальника ДП "Морський торговельний порт "Южний" Юрія КРУКА від займаної посади і призначило виконуючим обов'язки голови підприємства Вадима ПАРХОМЕНКА.

У січні-березні 2009 року "Южний" отримав 164 млн. 20 тис. грн. чистого прибутку, що складало 322,3% до плану і майже у 5 разів перевищило чистий прибуток, який отримав порт за перший квартал 2008 року.