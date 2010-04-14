Укрзалізниця повернеться до системи продажу іменних квитків

"Укрзалізниця" підтримує пропозицію Міністерства внутрішніх справ України про відновлення продажів залізничних квитків для пасажирів за паспортами у зв'язку з частими випадками міжнародного тероризму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам в Дніпропетровський області генеральний директор "Укрзалізниці" Михайло КОСТЮК.

За його словами, продаж квитків за паспортом означає більше порядку на залізницях і менше зловживань з квитками.

М.КОСТЮК сказав, що "Укрзалізниця" все активніше поширює технологію продажу електронних квитків, які пасажири викупляють з пред'явленням паспорта.

Він підкреслив, що питання відновлення продажу іменних залізничних квитків зараз вивчають. Остаточне рішення, за його словами, приймуть спільно МВС та "Укрзалізниця" протягом 1-2 місяців.

"Після цього рішення передамо на затвердження уряду", - сказав гендиректор "Укрзалізниці".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відмінила продаж квитків за паспортом або іншим документом, що посвідчує особу, у листопаді 2007 року.