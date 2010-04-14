Головою «Укрморрічфлоту» призначили Крижановського

Кабінет міністрів України призначив Сергія КРИЖАНОВСЬКОГО головою Державної адміністрації морського і річкового транспорту (Укрморрічфлот).

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв'язку, про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду від 12 квітня 2010 року № 847-р.

Водночас розпорядженням Кабміну від 12 квітня 2010 року № 846-р введено посаду заступника міністра транспорту і зв'язку України і глави Державної адміністрації морського і річкового транспорту замість посади заступника міністра транспорту і зв'язку України - голови Державної адміністрації морського і річкового транспорту.

Нагадаємо, розпорядженням №733 від 31 березня 2010 року з посади замміністра транспорту і зв'язку - голови Державної адміністрації морського і річкового транспорту був звільнений Михайло ЧУБАЙ.

Довідка УНІАН. С. КРИЖАНОВСЬКИЙ з липня 2008 р. обіймав посаду заступника директора Державного департаменту морського і річкового транспорту, у травні 2009 р. він був звільнений у зв'язку з ліквідацією департаменту (департамент був перетворений в Держадміністрацію).