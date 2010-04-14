З 30 травня УЗ введе новий графік руху поїздів

"Укрзалізниця" з 30 травня поточного року введе новий графік руху потягів на 2010/2011 рр. Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства.

Із загальної кількості потягів 251 пара потягів нового графіка (69%) має категорію швидких. При цьому новим графіком передбачено збільшення маршрутної швидкості усіх потягів.

У новому графіку розроблено розклад для призначення 364 пар потягів: 198 пар потягів у внутрішньому сполученні, 21 пара - в міжнародному і 145 пар - з країнами СНД. З них 68 пар фірмових потягів: 60 - у внутрішньому сполученні та 8 - у міждержавному.

Також збережено курсування потягів, які мають стабільний попит у пасажирів, і розроблений розклад для призначення 4 нових потягів у внутрішньому сполученні: №255/256 Харків-Київ; № 539/540 Київ-Івано-Франківськ; № 545/546 Дніпропетровськ-Львів; № 589/590 Київ-Генічеськ.

Також новим графіком руху потягів передбачено призначення нових безпересадкових і причіпних вагонів: вагон Одеса-Мурманськ (влітку 2 рази на тиждень з поїздами №432/323-324/431), вагон Дніпропетровськ-Уфа (цілорічно 1 раз на 4 дні з поїздами №16-54/53-15), вагон Дніпропетровськ-Красноярськ (цілорічно 1 раз на 4 дні з поїздами №16-54-134/133-53-15), вагон Донецьк-Уфа (цілорічно 1 раз на 4 дні з поїздами №338-54/53-9) вагон Донецьк-Красноярськ (цілорічно 1 раз на 4 дні з поїздами №16-54-134/133-53-15), вагон Київ-Уфа (цілорічно через день з поїздами №350-54/53-88), вагон Харків-Красноярськ (цілорічно через день з поїздами №54-134/133-53-15).

Разом з тим, скасовані потяги, які не мали достатнього попиту у пасажирів: № 155/156 Київ-Одеса; № 221/222 Москва-Адлер (формування РЗ); № 227/228 Санкт-Петербург-Новоросійськ (формування РЗ); № 237/238 Москва-Анапа (РЗ); № 257/258 Красноярськ-Сімферополь (РЗ); № 265/266 Нижній Тагіл-Сімферополь (РЗ); № 698/697 Херсон-Нововесела.

Також для одинадцяти пар потягів змінений маршрут слідування на окремих ділянках, для 7 пар потягів змінена періодичність курсування.