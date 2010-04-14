«Метровагонмаш» поставив перші 6 вагонів для Київського метрополітену

Завод "Метровагонмаш" (р. Митіщі, Московська область) 13 квітня відправив першу партію з шести проміжних вагонів до Київського метрополітену, повідомляє сайт "РЖД-партнер.Ру". Підприємство входить до складу ЗАТ "Трансмашхолдинг".

Постачання здійснювалося у рамках контракту від грудня 2009 року. За умовами договору, МВМ передасть Київській підземці 42 проміжні вагони моделі 81-714.5М до кінця серпня поточного року.

Салони вагонів обладнані антивандальними диванами з каркасами зі склопластику. Широкі вікна салонів з розсувними кватирками. Для пасажирів, які стоять, у салоні встановлені горизонтальні поручні над диванами, вертикальні поручні біля дверей і в зоні дверних отворів буля диванів. Салон вагону має природну припливно-витяжну і примусову механічну вентиляцію. Освітлення пасажирського салону здійснюється світловою лінією, що складається з окремих модулів з люмінесцентними лампами.

Метровагонмаш і Київський метрополітен пов'язують давні партнерські стосунки. З 1960 року "Метровагонмаш" передав замовникам 306 метровагонів.

"Метровагонмаш" - провідне підприємство в галузі розробки і виробництва вагонів метро, єдиний в Росії виробник рейкових автобусів. Завод забезпечує рухомим складом метрополітени Росії, інших країн СНД, а також Болгарії, Польщі, Угорщини та ін.

ЗАТ "Трансмашхолдинг" є найбільшою в Росії компанією, що об'єднує провідні підприємства транспортного машинобудування, розробляє та виготовляє електровози, тепловози, пасажирські і вантажні вагони, дизелі тепловозів і суден, вагони метро, электро- і дизель-поїзди, вагонне литво, компоненти і устаткування для залізничного рухомого складу.