Контейнерообіг порту Сингапур зріс на 15%

За попередніми даними контейнерообіг порту Сінгапур у I кварталі 2010 року виріс на 15% порівняно з показником аналогічного періоду 2009 р. - до 6,925 млн TEU.

Як сказано в матеріалах адміністрації порту, на які посилається ІАА "Портньюс", у березні обсяг перевалки контейнерів виріс на 5,5% - до 2,4 млн TEU.

Наша довідка: Сінгапур - місто-держава, розташоване на острові в Південно-східній Азії. Вантажообіг порту за 2009 року склав 472 млн тон.