Головою Державіаадміністрації призначили Колесника

Заступником міністра транспорту і зв'язку України - головою Державної адміністрації авіаційного транспорту призначений Анатолій КОЛЕСНИК.

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело.

За його даними, А. КОЛЕСНИК призначений на останньому засіданні Кабінету Міністрів України. Проте, офіційного документа про призначення доки немає, у зв'язку з чим в Міністерстві транспорту і зв'язку доки не підтверджують інформацію про призначення.

Нагадаємо, А.КОЛЕСНИК до недавнього часу обіймав посаду заступника голови Державіаадміністрації. Він вже очолював Державіаадміністрацію з листопада 2006 до січня 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2010 року Олександра ДАВИДОВА звільнили з посади заступника міністра транспорту і зв'язку - голови Державіаадміністрації. Він очолював авіаційне відомство з січня 2008 року.