Apple відтермінувала міжнародні продажі iPad Tablet

Мініатюрний планшетний ноутбук iPad, відомий як Apple Tablet, надійде у продаж за межами США на місяць пізніше від запланованого терміну через підвищений попит на цей пристрій серед самих американців, повідомляє РІА «Новини», посилаючись на Apple Inc.

"Зіткнувшись з несподівано високим попитом (на iPad) у США, ми прийняли важке рішення відкласти початок міжнародних продажів iPad на один місяць - до кінця травня", - сказано у прес-релізі Apple.

У США міні-комп'ютер надійшов у продаж 3 квітня у ціновому діапазоні від 499 до 829 доларів. Apple оголосить міжнародні ціни на iPad у понеділок, 10 травня, і цього ж дня почне приймати попередні замовлення на новинку.

Apple Tablet, або "пігулка" в українській версії, - мультимедійний пристрій c сенсорним дисплеєм, який дозволяє дивитися фільми, телевізійні шоу, грати в ігри, виходити в інтернет і читати електронні книги і газети. Супутня програма iBooks з'явилася у продажу в мережі iTunes вже 2 квітня.

Гаджет вагою 680 грамів укомплектований чіпом A4 з частотою 1 гігагерца. Час автономної роботи планшетного ноутбука - 10 годин. iPad має пам'ять місткістю в 16, 32 і 64 гігабайти і підтримує стандарти Wi - Fi 802.11n і Bluetooth 2.1.

Аналітики вважають, що річний обсяг продажів у всьому світі перевищить 7 мільйонів гаджетів.