Придніпровська залізниця призначила 9 додаткових поїздів

Придніпровська залізниця (ПЗ) призначила дев’ять додаткових пасажирських поїздів на травневі свята.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі ПЗ.

Зокрема, призначено чотири поїзди сполученням Сімферополь–Київ, відправленням із столиці Криму 29 і 30 квітня.

Також з 3 по 10 травня призначено 2 поїзди сполученням Севастополь-Москва і Сімферополь-Москва.

На території Придніпровської залізниці з 29 квітня по 7 травня курсуватимуть три додаткових пасажирських поїзди сполученням Дніпропетровськ-Сімферополь і Кривий Ріг-Сімферополь.