Toyota дещо змінить електроніку позашляховика Lexus GX 460

Японський автоконцерн Toyota Motor Corp. вирішив внести зміни до електроніки та інших систем нового позашляховика підвищеної комфортності Lexus GX 460, щоб усунути сумніви споживачів щодо його надійності. Про це повідомив сьогодні представник лідера світового автопрому, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

За його словами, передає ІТАР-ТАРС, Toyota модернізує електронну систему стабільного контролю та інші аспекти машини". Це рішення, уточнили в офісі компанії, "прийнято добровільно з метою зняти перестороги, що виникли у частини споживачів". Ця модель, сказав представник Toyota, "вже пройшла додатковий "тест-драйв" в Японії, зараз починаються аналогічні випробування інших позашляховиків, зокрема RAV4 і Harrier".

Раніше цього тижня корпорація оголосила про тимчасове припинення продажів Lexus GX 460 через потенційні дефекти, які можуть призвести до аварій під час повороту. Виробники пішли на це після публікації статті в американському журналі Consumer Reports /виданні Союзу споживачів США/, в якій експерти застерігають автолюбителів від купівлі цієї моделі. Передбачають, що під час повороту під певним кутом колеса позашляховика прослизають і автомобіль може перекинутися. У таких випадках ризик аварії "дуже високий", стверджують експерти видання.