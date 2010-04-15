Міністр транспорту має намір зустрітися з авіаперевізниками

Міністр транспорту і зв'язку Костянтин ЄФИМЕНКО має намір провести зустрічі з основними учасниками ринку авіаційних перевезень.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв'язку України.

Згідно з повідомленням, першу зустріч провели з керівництвом авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Під час зустрічі обговорювали питання безпеки на авіаційному транспорті і чіткого дотримання эксплуатантами усіх нормативних документів, які регламентують безпеку польотів, а також підвищення відповідальності авіаперевізників.

Також міністр має намір найближчим часом провести зустріч в Мінтрансі з іншими основними учасниками ринку авіаційних перевезень, щоб визначитися, як вирішувати загальні питання, які тривожать сьогодні українські компанії, і зробити авіаційні перевезення максимально комфортними і безпечними для людей.

"Галузь повинна розвиватися динамічно, тому ми повинні усунути будь-які перешкоди на цьому шляху", - наголосив К.ЄФИМЕНКО.