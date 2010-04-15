НКРЗ затвердила Положення про якість телекомунікаційних послуг

Національна комісія з питань регулювання зв'язку (НКРЗ) на сьогоднішньому засіданні затвердила Положення про якість телекомунікаційних послуг. Про це УНІАН повідомили в НКРЗ.

Згідно з повідомленням, документ розроблено з метою удосконалення нормативно правової бази у сфері телекомунікацій в частині визначення єдиного підходу у взаєминах між суб'єктами ринку телекомунікацій - регуляторним та інспекційним органами з контролю за якістю телекомунікаційних послу, а також забезпечення захисту прав споживачів.

Проект Положення визначає порядок оприлюднення інформації про рівні якості телекомунікаційних послуг, організацію проведення випробувань показників якості телекомунікаційних послуг.

Відповідно до проекту Положення, оператори телекомунікацій, які надають телекомунікаційні послуги, показники якості яких визначені для оприлюднення, щорічно подають в НКРЗ звіти про якість телекомунікаційних послуг.

Водночас, документ передбачає можливість проведення операторами (провайдерами) випробувань якості послуг самостійно або шляхом залучення на договірних підставах акредитованих в установленому порядку органів для оцінки відповідності якості телекомунікаційних послуг (випробувальні лабораторії).

Документ спрямований на: створення умов для забезпечення усебічного інформування споживачів щодо рівнів якості телекомунікаційних послуг, які надають оператори і провайдери телекомунікацій, що дозволить споживачеві робити вибір на користь того або іншого оператора; впровадження ефективного контролю за якістю надання телекомунікаційних послуг з урахуванням досвіду країн-членів ЄС; забезпечення наближення національного законодавства до вимог європейського законодавства (Директива про універсальні послуги 2002/22/ЄС).

Рішення НКРЗ у встановленому законодавством порядку подадуть на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України і воно набуде чинності з дня його офіційного опублікування.