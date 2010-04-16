Авіапростір Бельгії буде закритий через попіл від вулкану в Ісландії

Авіаційний простір Бельгії буде закритий до 18:00 п’ятниці 16 квітня через попіл від вулкану в Ісландії.

Про це повідомляють бельгійські ЗМІ з посиланням на міжнародний аеропорт Брюсселя.

ЗМІ також повідомляють з посиланням на керівника бельгійської авіакомпанії Brussels Airlines Бернара ГЮСТЕНА про очікувані значні збитки у зв’язку з закриття повітряного простору. За його словами, компанії доведеться платити за перебування пасажирів в готелях в очікуванні відкладених рейсів. Крім того, він передбачає зменшення продажів авіаквитків в найближчі тижні.

Бельгійські ЗМІ також повідомляють про те, що авіакомпанія Air France анулювала на ранок п’ятниці всі рейси з і до Парижу.

15 квітня з 20-00 було закрито авіаційний простір на півночі Польщі.

Крім того, повністю перекритий авіаційний простір у Великобританії.

Припинення повітряного руху пов’язане з активізацією вулкану Ейяфьялдаекюдль.