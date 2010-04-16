Авіапростір Бельгії буде закритий через попіл від вулкану в Ісландії
До 18:00 16 квітня
Про це повідомляють бельгійські ЗМІ з посиланням на міжнародний аеропорт Брюсселя.
ЗМІ також повідомляють з посиланням на керівника бельгійської авіакомпанії Brussels Airlines Бернара ГЮСТЕНА про очікувані значні збитки у зв’язку з закриття повітряного простору. За його словами, компанії доведеться платити за перебування пасажирів в готелях в очікуванні відкладених рейсів. Крім того, він передбачає зменшення продажів авіаквитків в найближчі тижні.
Бельгійські ЗМІ також повідомляють про те, що авіакомпанія Air France анулювала на ранок п’ятниці всі рейси з і до Парижу.
15 квітня з 20-00 було закрито авіаційний простір на півночі Польщі.
Крім того, повністю перекритий авіаційний простір у Великобританії.
Припинення повітряного руху пов’язане з активізацією вулкану Ейяфьялдаекюдль.