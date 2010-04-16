Європа позбавлена авіасполучення
09:33, 16 квітня 2010Транспорт/Звя'зок
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Виверження вулкана в Ісландії
Через велике виверження вулкана в Ісландії закрито повітряний простір Великобританії, Ірландії, скандинавських країн, Нідерландів, Бельгії, Латвії, частково Франції і Польщі.
Вулкан викинув у верхні шари атмосфери значну кількість попелу і пилу. Вони можуть погіршити видимість і є загрозою для двигунів літаків, повідомляє радіо «Свобода».
Білий дім заявив, що поки немає змін у програмі поїздки Президента США Барака ОБАМИ до Польщі. Він має намір бути присутнім у неділю на похороні польського Президента Леха Качиньського, який загинув в авіакатастрофі.
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