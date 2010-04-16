Європа позбавлена авіасполучення

Через велике виверження вулкана в Ісландії закрито повітряний простір Великобританії, Ірландії, скандинавських країн, Нідерландів, Бельгії, Латвії, частково Франції і Польщі.

Вулкан викинув у верхні шари атмосфери значну кількість попелу і пилу. Вони можуть погіршити видимість і є загрозою для двигунів літаків, повідомляє радіо «Свобода».

Білий дім заявив, що поки немає змін у програмі поїздки Президента США Барака ОБАМИ до Польщі. Він має намір бути присутнім у неділю на похороні польського Президента Леха Качиньського, який загинув в авіакатастрофі.