Кабмін звільнив заступників голови «Укравтодору»

Кабінет міністрів України звільнив з посад двох заступників голови Державної служби автомобільних доріг України («Укравтодор»).

Тексти відповідних розпоряджень розміщені на сайті уряду.

Зокрема, розпорядженням № 884-р від 14 квітня ц.р. Володимира ХОДУНА звільнено за власним бажанням. Розпорядженням № 883-р від 14 квітня ц.р. Олександра ТУРЧЕНКА звільнено з посади відповідно до його заяви.

Нагадаємо, В.ХОДУН був призначений заступником голови "Укравтодору" в червні 2008 року, О.ТУРЧЕНКО – в січні 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня 2010 року Кабінет Міністрів України звільнив з посади голову Державної служби автомобільних доріг Вадима ГУРЖОСА. Розпорядженням №685-р від 29 березня 2010 року Кабмін призначив головою «Укравтодору» Валерія ВОЩЕВСЬКОГО.

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