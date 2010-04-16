Виверження ісландського вулкана паралізувало авіасполучення ФРН

Через величезну хмару попелу, що утворився в результаті виверження ісландського вулкану Ейяфьялдаекюдль, авіасполучення в Німеччині паралізоване на невизначений термін, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

За словами представників управління повітряного транспорту ФРН (DFS), роботу припинили 13 головних аеропортів країни. Закриті обидва берлінські аеропорти, а також аеропорти Гамбурга, Бремена, Ганновера, Мюнстера, Дюсельдорфа, Кельна, Франкфурта-на-Майні, Лейпціга Ерфурта, Дрездена і Сааррбрюкена. На 12.00 дня за московським часом поки що працюють аеропорти на півдні країни - в Мюнхені, Штутгарті та Нюрнберзі.

Проте, за даними метеорологів, уже до вечора п'ятниці, 16 квітня, хмара попелу може досягти Мюнхена, і аеропорт також закриють.

Як повідомляє DW - WORLD, через хмари попелу канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, яка повертається зі США з саміту з ядерної безпеки, швидше за все, не зможе, як це було заплановано, приземлитися в Берліні. У який саме з аеропортів перенаправлять канцлерський борт, поки невідомо.