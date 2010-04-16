Українські авіакомпанії відмінили деякі рейси до Європи

Українські авіакомпанії відмінили деякі рейси в Європу.

Зокрема, як повідомив УНІАН по телефону помічник генерального директора авіакомпанії "Аеросвіт" зі зв'язків з громадськістю Сергій КУЦИЙ, літак, що вилетів зранку з "Борисполя" у Варшаву, повернувся, скасований рейс в Прагу, рейс в Стокгольм перенесено на завтра, попередньо на 20.50. Виконання рейсу у Вільнюс відкладене, поки що очікують інформацію, чи можна виконати рейс сьогодні.

Також проводять моніторинг інформації щодо рейсу в Будапешт, який по графіку має відбутися сьогодні увечері. "Якщо буде найменша загроза безпеки пасажирів, рейс виконуватися не буде", - сказав С. КУЦИЙ. Він також повідомив, що запланований літак у Софію вилетів, оскільки попереджень про загрозу безпеки в цьому напрямі не було.

Окрім того, йде підготовка рейсу в Нью-Йорк, який виконають в обліт зони хмари по південній трасі, що збільшить час в дорозі на 2 години. За словами С. КУЦОГО, усю інформацію пасажири можуть отримати в центрі обслуговування авіакомпанії на першому поверсі "Борисполя".

Прес-секретар МАУ Євгенія САЦЬКА повідомила, що ще учора з Лондона не зміг вилетіти рейс МАУ, літак досі не може вилетіти. Сьогодні скасовано 7 рейсів з Києва в Лондон, Париж, Франкфурт, Берлін, Амстердам, Брюссель та Хельсінкі. Щодо завтрашнього дня ситуація доки не ясна, сказала Є.САЦЬКА.

Компанії пропонують повертати пасажирам гроші за квиток, або перебронювати виліт на інший день.

Авіакомпанія "Візз Ейр Україна" також відмінила рейси Київ-Дортмунд, Дортмунд-Львів, Київ-Лутон.

Як повідомляють на сайті "ВіззЕйр", на сьогодні закритий бельгійський повітряний простір (до 18.00 за місцевим часом), північний французький повітряний простір (14.00), північний нідерландський повітряний простір (18.00), британський (20.00), закрита Амстердамська область (18.00), Паризька область (14.00), Німеччина (Франкфурт, Берлін, Гамбург і усі аеропорти між ними, до 14.00 за місцевим часом), повітряний простір Данії (02.00 17 квітня), фінський повітряний простір (02.00 17 квітня), норвезький повітряний простір (12.00), Швеція (15:00), Польща (18.00).

Нагадаємо, через велике виверження вулкану в Ісландії закрито повітряний простір Великобританії, Ірландії, скандинавських країн, Нідерландів, Бельгії, Латвії, частково Франції та Польщі.

Вулкан викинув у верхні шари атмосфери велику кількість попелу і пилу. Вони можуть погіршити видимість і є загрозою для двигунів літаків.