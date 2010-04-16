Південна залізниця проведе суботник
17:57, 16 квітня 2010Транспорт/Звя'зок
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Запланували на 17 квітня
17 квітня працівники усіх підрозділів і підприємств Південної залізниці проведуть заходи, спрямовані на поліпшення стану довкілля.
Як повідомили УНІАН в прес-службі ПЗ, зокрема, ліквідовуватимуть несанкціоновані сміттєзвалища на території смуги відчуження залізничної колії, приведуть в належний санітарний стан вокзальні і станційні будівлі, пасажирські платформи вокзалів, залізничних станцій і зупинних пунктів, а також очистять водні джерела, оновлятьі пам'ятники і обеліски.
Для проведення комплексу робіт в управлінні Південної залізниці сформували спеціальний штаб. У роботах візьмуть участь усі працівники Південної залізниці.
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