Південна залізниця проведе суботник

17 квітня працівники усіх підрозділів і підприємств Південної залізниці проведуть заходи, спрямовані на поліпшення стану довкілля.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ПЗ, зокрема, ліквідовуватимуть несанкціоновані сміттєзвалища на території смуги відчуження залізничної колії, приведуть в належний санітарний стан вокзальні і станційні будівлі, пасажирські платформи вокзалів, залізничних станцій і зупинних пунктів, а також очистять водні джерела, оновлятьі пам'ятники і обеліски.

Для проведення комплексу робіт в управлінні Південної залізниці сформували спеціальний штаб. У роботах візьмуть участь усі працівники Південної залізниці.