Аеропорти України працюють

Хмара попелу від ірландського вулкана поки не призвела до закриття жодного з українських

Хмара попелу від ірландського вулкана поки не призвела до закриття жодного з українських аеропортів, повідомляється на сайті Міністерства транспорту та зв’язку України.

За інформацією міністерства, до Державної авіаційної адміністрації не надходило інформації щодо закриття українських аеропортів через наближення хмари вулканічного попелу після виверження вулкана в Ісландії 14 квітня 2010 року.

У повідомлені зазначається, що фахівці відділу з метеорологічного забезпечення та синоптики регіональних структурних підрозділів Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) тримають під постійним контролем ситуацію з можливим поширенням хмари вулканічного попелу в напрямку території України.

Так, до регіональних структурних підрозділів Украероруху вже надіслано попереджувальні повідомлення про можливу появу хмари вулканічного попелу у північній частині Бориспільського та Дніпропетровського районів польотної інформації. Також планується надіслати таке повідомлення Львівському регіональному підрозділу.

Також повідомляється, що за інформацією Міжнародного аеропорту «Бориспіль», 15 квітня через закриття аеропортів у Європі було відмінено два рейси на прибуття та три рейси на відправлення. 16 квітня, скасовано 23 рейси на прибуття та 24 рейси на виліт, що пов’язано з обмеженням польотів та закриттям цілого ряду європейських аеропортів. Проте, ситуація в столичному аеропорту «Бориспіль» є стабільною, представництва авіакомпаній, рейси яких затримуються, активно працюють з пасажирами, організовуючи їх розміщення та забезпечення усім необхідним до відновлення руху за маршрутом.

Щодо виконання українськими авіакомпаніями внутрішніх рейсів, Міжнародний аеропорт «Бориспіль» працює у штатному режимі.