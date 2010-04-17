Аеропорт «Бориспіль» закритий до 15:00.

Про це УНІАН по телефону повідомила прес-секретар аеропорту «Бориспіль» Людмила ПЕТРІВ.

За її словами, аеропорт закритий через хмару вулканічного пилу, що досягла України.

При цьому, за її даними, синоптики повідомляють «невтішні прогнози». Хмара рухається на південний схід в напрямку Дніпропетровська.

Також аналогічні проблема має Росія – Москва та Санкт-Петербург.

За словами Л.ПЕТРІВ, всі авіакомпанії чекають відкриття Борисполя після 15 год., однак, скоріше за все, час закриття аеропорту буде продовжено до кінця дня.

За її словами, точнішу інформацію можна буде отримати після 15 год.

Таким чином, за даними авіакомпанії МАУ, вона сьогодні відмінила зранку рейси з Борисполя до Амстердама, Лондона, Парижа, Франкфурта та Відня.

Також відмінений рейс Одеса-Відень.

Крім того, через закриття аеропорту затримуються інші рейси як регулярні, так і чартерні.

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