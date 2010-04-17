Аеросвіт скасував сьогодні 15 пар міжнародних рейсів

Аеросвіт скасував сьогодні 15 пар міжнародних регулярних рейсів з Києва і регіонів України та прийняв рейс з Бангкока до Києва у Сімферополі.

Про це УНІАН по телефону повідомив помічник генерального директора авіакомпанії «АероСвіт» зі зв`язків з громадськістю Сергій КУЦИЙ.

«На цей час авіакомпанією скасовано 15 пар рейсів з Києва і регіонів України, включаючи напрямки: Будапешт, Варшава, Прага, Стокгольм, Гамбург, Пекін, Стамбул, Дубай, Ларнака, Санкт-Петербург», - сказав С.КУЦИЙ.

За його словами, також скасовані ранкові і денні рейси до Москви.

Є кілька відкладених рейсів.

Водночас сьогодні авіакомпанія прийняла рейс Бангкок - Київ у Сімферополі, оскільки повідомлення про закриття аеропорту «Бориспіль» було отримано під час польоту літака. На даному рейсі доставлено 202 пасажирів, з них 70 – транзитних.

«Зараз компанія організовує доставку пасажирів у кінцеві пункти, переважно автотранспортом, а також киян доставляють до Києва», - сказав він.

МАУ скасувала всі регулярні рейси з Борисполя

Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” скасувала всі регулярні рейси з Борисполя.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар авіакомпанії Євгенія САЦЬКА.

Крім того, чартерні рейси відкладені попередньо на завтра, після 12 год.

За даними Є.САЦЬКОЇ, детальніша інформація викладена на сайті авіакомпанії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 квітня, було повідомлено про закриття аеропорту «Бориспіль».

За даними авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, вона сьогодні відмінила зранку рейси з Борисполя до Амстердама, Лондона, Парижа, Франкфурта та Відня.

Також відмінений рейс Одеса-Відень.

Аеропорт закритий через хмару вулканічного пилу, що досягла України.

Нагадаємо, аеропорт «Бориспіль» закритий до 21 години.