Пасажири скасованих авіарейсів намагаються виїхати залізницею

У зв’язку з відміною авіарейсів збільшився попит пасажирів на залізничний транспорт. Для забезпечення вивозу пасажирів “Укрзалізницею” спільно з залізницями України протягом 17 та 18 квітня додатково включено 193 вагони.

Про це УНІАН повідомила начальник прес-центру “Укрзалізниці” Анастасія ПЮРО.

За її даними, зокрема, за цей час у міжнародному сполученні призначено 48 вагонів (у тому числі Москва, Берлін, Варшава, Краків), у внутрішньодержавному сполученні – близько 145 вагонів.

“Питання включення додаткових вагонів до складів поїздів знаходиться під постійним контролем. При збільшенні пасажиропотоку схеми поїздів поповнюватимуться додатковими вагонами”, - зазначила керівник прес-служби.