Європейські авіаперевізники вимагають поновити рейси

Європейські авіаперевізники, робота яких була блокована через хмару попелу ісландського вулкана, зажадали від авіаційних властей негайного перегляду рішення про відміну значної кількості рейсів.

Авіаперевізники зазначають на вкрай негативний вплив заборони на індустрію, а також на безпеку проведених низкою компаній тестових польотів. За наявними оцінками, сумарний збиток аеропортів і авіакомпаній перевищив мільярд євро, повідомляє NEWSru.

"Ми підтримуємо зусилля, що їх зробили Єврокомісія, Євроконтроль і національні уряди (держав ЄС) для забезпечення безпеки польотів, однак закликаємо до негайної переоцінки вжитих на європейському рівні заходів", - йдеться в заяві.

На сьогодні залишаються закритими повітряні простори Великої Британії, Ірландії, Німеччини, Бельгії, Австрії, Швейцарії, Данії, Норвегії, Швеції, Естонії, Латвії, Литви, Чехії, Словаччини, Фінляндії, Угорщини, північної Італії, частково Іспанії, Люксембурга, Франції, Болгарії, Польщі, передає ІТАР-ТАСС.