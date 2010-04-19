ЄС відмінив засідання Ради міністрів

Європейський Союз відмінив засідання Ради міністрів, призначене на 19 квітня, через проблеми з авіарухом.

Про це власному кореспондентові УНІАН в Брюсселі повідомили в прес-службі Ради ЄС. (19 квітня в Люксембурзі повинне було відбутися засідання Ради міністрів з питань сільського господарства і рибальства ЄС - УНІАН).

Авіаційний рух залишається закритим в багатьох європейських країнах через утворення великої хмари попелу внаслідок виверження вулкану в Ісландії. У Бельгії повітряний рух був повністю закритий о 16.30 в четвер, 15 квітня. Останнім рішенням заборона на польоти продовжена до 14.00 сьогоднішнього дня.

Бельгійська авіакомпанія Brussels Airlines вже заявила про припинення польотів до 12.00 понеділка, 19 квітня.

Повітряний рух залишається також закритим у Великобританії, Нідерландах, Данії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Польщі, частині Франції, Німеччини, Чехії.

Метеорологи повідомляють про те, що активність ісландського вулкану Ейяфьяллайокуль доки не зменшується.